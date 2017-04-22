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Андрей Созин: почему зрители должны терпеть в эфире болельщика вместо комментатора?

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин дал критическую оценку комментаторскому составу, который работал на прямой трансляции матча чемпионата России "Зенит" — "Урал".

"Главной темой обсуждения стали неоднозначные судейские решения в этом матче, но больше всего меня удивили категорические высказывания, звучавшие в эфире. Не понятно, почему эфир единственного спортивного телеканала страны узурпирован необъективным комментатором, который откровенно поддерживает питерский клуб. Это тема обсуждается не первый год, но по сути мало что изменилось. Во время эфира с матча "Зенит" — "Урал" мы в этом в очередной раз убедились.

Конечно, у комментатора есть право на собственное мнение, но важна форма подачи. Если комментатор подчёркивает субъективность своего мнения фразами "на мой взгляд", "я думаю" и так далее, вопросов не возникает. Но в данном случае нет никаких попыток критически оценить происходящее, никакого желания воспринимать альтернативное мнение, никаких сомнений! Все свистки в пользу "Зенита" — стопроцентно правильные, все решения против "Зенита" — попытка "убийства" горячо любимой команды.

У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола, но такая безапелляционность в эфире федерального канала недопустима. Вспомните таких мэтров комментаторского дела, как Николай Озеров и Владимир Маслаченко. Оба — плоть от плоти спартаковцы, но разве могли они позволить себе необъективность, откровенную однобокость в оценках или неприкрытые симпатии к "Спартаку"? Почему же сейчас телезрители федерального, повторюсь, федерального канала вынуждены каждый раз терпеть присутствие в эфире фаната одного клуба?", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:57
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№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kronos
Цитата: tiki
У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола,

и тут получается "полная дэквалификация" "дэн ван варт-а" и в таком же духе
и по полю бегал "спалетти" вместо розины
а "сборная Зенита" на евро...тут даже добавить нечего


Однако)
Какая у Вас хорошая память)) Вы все так помните???

да пока еще довольно молод, но реально сложно слушать его.честно
я самому Зениту претензий то не предъявляю.
но слушать его и правда сложно.
с детства не любил таких комментаторов.
всегда приятно, если твою команду хвалят, но она же лучше не заиграет от такого и потому нужно быть объективным

Цитата: Skyline
до дедушки

вот это и ключевое
почему Маслаченко был шикарным комментатором, а у Орлова пошло что-то не так?не уровень ли "дэ"квалификации


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Орлова на мыло,других вариантов не вижу!
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Городовой
Так он за Спартак топит,расстроился что нагнули их вот и подал голос)

Мы можем, конечно, шутить до бесконечности по этому поводу, но осадочек то остался)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
ох пля нашел до кого доколупатся. до дедушки.
у нас так можно разгонять всех комментаторов. все они в той или иной степени топят за кого либо.
вон в шайбе когда в 3 матче СКА забил в ОТ розанов чуть ли не заплакал от горя)


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Гена всегда так комментировал, где вы раньше были?
Он становится адекватным, когда команда соперника уже безнадежно проирывает, тогда он даже похвалить соперника может себе позволить. Либо, когда Зенит проигрывает по всем статьям, тоже появляются нотки адекватности у него.

Так он за Спартак топит,расстроился что нагнули их вот и подал голос)


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Vinsat (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А чё ты выкаешь,я тебе чё дед?Я тебе дед?


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола,

и тут получается "полная дэквалификация" "дэн ван варт-а" и в таком же духе
и по полю бегал "спалетти" вместо розины
а "сборная Зенита" на евро...тут даже добавить нечего


Однако)
Какая у Вас хорошая память)) Вы все так помните???
Регистрация: 24.10.2013
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:01) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Гена всегда так комментировал, где вы раньше были?
Он становится адекватным, когда команда соперника уже безнадежно проирывает, тогда он даже похвалить соперника может себе позволить. Либо, когда Зенит проигрывает по всем статьям, тоже появляются нотки адекватности у него.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:00) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола,

и тут получается "полная дэквалификация" "дэн ван варт-а" (как и всей бедной собрной голландии) и в таком же духе
и по полю бегал "спалетти" вместо розины
а "сборная Зенита" на евро...тут даже добавить нечего


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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