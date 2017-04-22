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Андрей Созин: почему зрители должны терпеть в эфире болельщика вместо комментатора?
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин дал критическую оценку комментаторскому составу, который работал на прямой трансляции матча чемпионата России "Зенит" — "Урал".
"Главной темой обсуждения стали неоднозначные судейские решения в этом матче, но больше всего меня удивили категорические высказывания, звучавшие в эфире. Не понятно, почему эфир единственного спортивного телеканала страны узурпирован необъективным комментатором, который откровенно поддерживает питерский клуб. Это тема обсуждается не первый год, но по сути мало что изменилось. Во время эфира с матча "Зенит" — "Урал" мы в этом в очередной раз убедились.
Конечно, у комментатора есть право на собственное мнение, но важна форма подачи. Если комментатор подчёркивает субъективность своего мнения фразами "на мой взгляд", "я думаю" и так далее, вопросов не возникает. Но в данном случае нет никаких попыток критически оценить происходящее, никакого желания воспринимать альтернативное мнение, никаких сомнений! Все свистки в пользу "Зенита" — стопроцентно правильные, все решения против "Зенита" — попытка "убийства" горячо любимой команды.
У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола, но такая безапелляционность в эфире федерального канала недопустима. Вспомните таких мэтров комментаторского дела, как Николай Озеров и Владимир Маслаченко. Оба — плоть от плоти спартаковцы, но разве могли они позволить себе необъективность, откровенную однобокость в оценках или неприкрытые симпатии к "Спартаку"? Почему же сейчас телезрители федерального, повторюсь, федерального канала вынуждены каждый раз терпеть присутствие в эфире фаната одного клуба?", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Главной темой обсуждения стали неоднозначные судейские решения в этом матче, но больше всего меня удивили категорические высказывания, звучавшие в эфире. Не понятно, почему эфир единственного спортивного телеканала страны узурпирован необъективным комментатором, который откровенно поддерживает питерский клуб. Это тема обсуждается не первый год, но по сути мало что изменилось. Во время эфира с матча "Зенит" — "Урал" мы в этом в очередной раз убедились.
Конечно, у комментатора есть право на собственное мнение, но важна форма подачи. Если комментатор подчёркивает субъективность своего мнения фразами "на мой взгляд", "я думаю" и так далее, вопросов не возникает. Но в данном случае нет никаких попыток критически оценить происходящее, никакого желания воспринимать альтернативное мнение, никаких сомнений! Все свистки в пользу "Зенита" — стопроцентно правильные, все решения против "Зенита" — попытка "убийства" горячо любимой команды.
У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола, но такая безапелляционность в эфире федерального канала недопустима. Вспомните таких мэтров комментаторского дела, как Николай Озеров и Владимир Маслаченко. Оба — плоть от плоти спартаковцы, но разве могли они позволить себе необъективность, откровенную однобокость в оценках или неприкрытые симпатии к "Спартаку"? Почему же сейчас телезрители федерального, повторюсь, федерального канала вынуждены каждый раз терпеть присутствие в эфире фаната одного клуба?", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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