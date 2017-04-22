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Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
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Леонид Рапопорт: за такое судейство в приличной компании можно и схлопотать

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал поражение "Урала" в матче против "Зенита" (0:2) в 24-м туре чемпионата России.

"Первая эмоция у меня была такая: это просто перебор. За это в приличной компании можно и схлопотать. Обидно, конечно, но я доволен тем, как команда билась в игре с одним из лидеров чемпионата. Мяч в ворота у нас не шел, где-то не везло. Но команда слушает и слышит главного тренера - все установки полностью были выполнены. У ребят же осталось чувство неудовлетворенности. Думаю, теперь они будут злее в финальном матче Кубка России после такого результата в матче с топ-клубом", - цитирует Рапопорта "Р-Спорт".
Теги: Рапопорт Урал Зенит
Сегодня, 22:44
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22
(2)
№22 Написал: Vinsat (Сегодня, 23:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Думал сначала наш пудель резговор поднял


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Он знает, и наверняка испытал это, и не раз.

confused подозреваю, шо фамилия капли примерно такая же...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:48) #
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online

Цитата: капля никотина
На самом беспредельном стадионе в мире самый беспредельный матч???

Еще и на трибунах - куча эдорасов


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
В принципе, после подобных матчей, отъем ЧМ2018 выглядит абсолютно оправданным и логичным - вот наxyя он нам???? Такой "футбол" на весь мир инспирировать??? Заразить всех??? Это популяризация чего, на самом деле??? На самом беспредельном стадионе в мире самый беспредельный матч???

вот только не надо пи3деть!
как будто надо это кому...тогда свинарник впереди планеты всей, первую строчку только благодаря судьям и занимают!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
в приличной компании могут и отхлестать по морде.... за такую фамилию

Он знает, и наверняка испытал это, и не раз.
Подставил нас судейка поганый, честное Имя Зенита очернил.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:35) #
  • -1
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online

В принципе, после подобных матчей, отъем ЧМ2018 выглядит абсолютно оправданным и логичным - вот наxyя он нам???? Такой "футбол" на весь мир инспирировать??? Заразить всех??? Это популяризация чего, на самом деле??? На самом беспредельном стадионе в мире самый беспредельный матч???
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
в приличной компании могут и отхлестать по морде.... за такую фамилию


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:27) #
  • -1
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online

Так то в приличной, что к голубой компании явно не относится. Она скорее класса "гоп".
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Приличная компания - это твоё воровское областное правительство?
Непотопляемый министр.
Регистрация: 6.12.2014
№13 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 23:16) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Сегодня левым был только судья. )))

Поздравляю вас, преступление раскрыто. smile
Регистрация: 27.03.2008
№12 Написал: avnik море (Сегодня, 23:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну как по мне фол был а вот жк на усмотрение.


В свое время нам тренер говорил: "Ребятушки, идите в стык до конца, если только уверены, что будете первые на мяче. Иначе, кроме "бобо", увидите карточку и не факт, что она будет желтого цвета?" )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Мы же говорим про сегодняшний матч. Когда гоняют левый, то я всегда говорю, что он левый. Сегодня левым был только судья. )))

ну как по мне фол был а вот жк на усмотрение.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 23:09) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
это не естесственно. когда победитель матча известен до игры. так что уралу пачечьку стоит о приктрыть про честную борьбу


Мы же говорим про сегодняшний матч. Когда гоняют левый, то я всегда говорю, что он левый. Сегодня левым был только судья. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Естественно...

это не естесственно. когда победитель матча известен до игры. так что уралу пачечьку стоит о приктрыть про честную борьбу


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 23:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
компромисс это договорняк?


Естественно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Цитата: Skyline
не. про матчи с чеченами в исполнение урала.


В нашем сранном (каждый может выбрать правильное слово) малобюджетные команды вынуждены идти на компромисс. Сегодня было всё по честному - за исключением судьи. )))

компромисс это договорняк?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:04) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: avnik
Вы про судью? )))

Про прошлогодний, поди, попил с ешаками титулов


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
не. про матчи с чеченами в исполнение урала.


В нашем сранном (каждый может выбрать правильное слово) малобюджетные команды вынуждены идти на компромисс. Сегодня было всё по честному - за исключением судьи. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Вы про судью? )))

не. про матчи с чеченами в исполнение урала.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 22:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а за договорняки вообще лишают проф статуса. так что закройте рот


Вы про судью? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:55) #
  • -1
  •  (1)

Не, Лёня по снегодня ты возможно и прав.... Но, что вас связывает с Тереком? Вот и ответочка- спряч свою морду в своей администрации......
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:50) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а за договорняки вообще лишают проф статуса. так что закройте рот


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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