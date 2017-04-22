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Леонид Рапопорт: за такое судейство в приличной компании можно и схлопотать
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал поражение "Урала" в матче против "Зенита" (0:2) в 24-м туре чемпионата России.
"Первая эмоция у меня была такая: это просто перебор. За это в приличной компании можно и схлопотать. Обидно, конечно, но я доволен тем, как команда билась в игре с одним из лидеров чемпионата. Мяч в ворота у нас не шел, где-то не везло. Но команда слушает и слышит главного тренера - все установки полностью были выполнены. У ребят же осталось чувство неудовлетворенности. Думаю, теперь они будут злее в финальном матче Кубка России после такого результата в матче с топ-клубом", - цитирует Рапопорта "Р-Спорт".
"Первая эмоция у меня была такая: это просто перебор. За это в приличной компании можно и схлопотать. Обидно, конечно, но я доволен тем, как команда билась в игре с одним из лидеров чемпионата. Мяч в ворота у нас не шел, где-то не везло. Но команда слушает и слышит главного тренера - все установки полностью были выполнены. У ребят же осталось чувство неудовлетворенности. Думаю, теперь они будут злее в финальном матче Кубка России после такого результата в матче с топ-клубом", - цитирует Рапопорта "Р-Спорт".
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