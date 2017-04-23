Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевую победу над "Томью".



"Ожидали, что игра будет сложной. Поле не дает комбинировать, мы сбились на длинные передачи и фланговую игру. В целом очень многое получалось. Создали достаточное количество стопроцентных моментов, но, опять же, как всегда, у нас хромает реализация. Немного не хватает везения, но мы победили сегодня и очень рады. Мне кажется, два тайма мы сыграли одинаково. С одной стороны, качественно, с другой стороны - не хватало последнего паса, подачи, удара", - сказал Евдокимов.