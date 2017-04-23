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Луиш Нету: после удаления игроков "Урала" вопрос гола стал вопросом времени

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал победу своей команды в матче против "Урала" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.

"В первом тайме игра шла по принципу "50 на 50". Во втором стали играть лучше. После удаления игроков "Урала" вопрос гола стал вопросом времени. Мяч, правда, долго не шел в ворота. И все же забили, что было очень важно, особенно после поражения от "Спартака". Теперь впереди матчи в Оренбурге и Томске. Надо подготовиться к ним как следует", - цитирует Нету "Спорт-Экспресс".
Теги: Нету Зенит Урал
Сегодня, 18:28
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