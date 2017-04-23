Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Новости партнеров
Лента новостей:
17:43
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
17:09
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (60)
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (60)
16:22
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
15:10
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
14:07
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (6)
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (6)
13:53
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
13:13
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (15)
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (15)
13:07
Неймар не сыграет против "Реала" (4)
Неймар не сыграет против "Реала" (4)
Луиш Нету: после удаления игроков "Урала" вопрос гола стал вопросом времени
Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал победу своей команды в матче против "Урала" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.
"В первом тайме игра шла по принципу "50 на 50". Во втором стали играть лучше. После удаления игроков "Урала" вопрос гола стал вопросом времени. Мяч, правда, долго не шел в ворота. И все же забили, что было очень важно, особенно после поражения от "Спартака". Теперь впереди матчи в Оренбурге и Томске. Надо подготовиться к ним как следует", - цитирует Нету "Спорт-Экспресс".
"В первом тайме игра шла по принципу "50 на 50". Во втором стали играть лучше. После удаления игроков "Урала" вопрос гола стал вопросом времени. Мяч, правда, долго не шел в ворота. И все же забили, что было очень важно, особенно после поражения от "Спартака". Теперь впереди матчи в Оренбурге и Томске. Надо подготовиться к ним как следует", - цитирует Нету "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.