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Роман Емельянов: судье было выгодно, чтобы "Урал" проиграл

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:2).

"Игра была сложной, поле — тяжёлым. Мне кажется, газон на стадионе ещё не очень хорошего качества. Но играть здесь было приятно. Вы видите, что судья сделал. Удалил сразу двоих наших футболистов! Хотя сейчас все пишут, что Эрик Бикфалви сыграл в мяч, когда получал второе предупреждение. Карточки там не было. Не знаю, почему судья так поступил. Что касается моего удаления, то и Дзюба меня толкал, и я его. Но он первым начал. Посмотрим, как разберут моё удаление. "Зенит" нам не забил, а судья сломал игру. Если бы не арбитр, то, думаю, на ничью мы бы дотерпели.

Что происходило во время конфликта с Дзюбой? Уже не помню деталей, но, по-моему, мы оба толкались. Потом Дзюба начал толкать меня в спину, а я ему ответил. Молчать мне надо было, что ли? Было понятно, что судья даст мне карточку. Ему же выгодно, чтобы мы проиграли", - цитирует Емельянова "Чемпионат.сом".
Теги: Емельянов Урал Зенит
Сегодня, 20:15
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4
(7)
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 21:07) #
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  •  (1)

Рома ,надо было дать ворюге в пятак,чтобы вспомнил откуда родом.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если бы свин Падлюченко не полез с кулаками то у Вас был бы шанс как ничью сыграть так и выиграть. Но этот псих...покой то куй напрыгнул на судью....сразу видно свиное прошлое!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Роман Емельянов: Если бы не арбитр, то, думаю, на ничью мы бы дотерпели.
smile Рома,если бы Павлюченко не включил бычку,то все возможно.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: vincent (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
расскажи как обгонял, как подрезал - на повторе видно как держал Дзюбу двумя руками.
хорошо Еськов пенальти не дал - а надо бы. правда тогда его съели бы прямо на поле.
Регистрация: 29.10.2016
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