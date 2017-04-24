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Музей московского ЦСКА откроется в 2018 году

Музей московского ЦСКА будет открыт на новом стадионе команды к лету 2018 года, сообщил генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев.

"Музей (откроется) в следующем году ближе к лету. Только закончили дизайн-проект", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 01:39
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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