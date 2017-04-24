Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (16)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (16)
В "Арсенале" опровергли информацию об отставке Кирьякова
Пресс-служба тульского "Арсенала" опровергла информацию о возможной отставке главного тренера Сергея Кирьякова.
"Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщает, что вся информация относительно отставки главного тренера Сергея Кирьякова не является достоверной. Сергей Вячеславович вместе с тренерским штабом сегодня провели тренировку. Команда работает в штатном режиме и готовится к поединку с "Крыльями Советов". Вся достоверная информация, касающаяся тульского "Арсенала", размещается исключительно на официальном сайте клуба. Сейчас команда вместе с тренерским и административным штабом готовится к одной из важнейших игр этого сезона", — сказали в пресс-службе клуба в интервью "Чемпионат.сом".
"Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщает, что вся информация относительно отставки главного тренера Сергея Кирьякова не является достоверной. Сергей Вячеславович вместе с тренерским штабом сегодня провели тренировку. Команда работает в штатном режиме и готовится к поединку с "Крыльями Советов". Вся достоверная информация, касающаяся тульского "Арсенала", размещается исключительно на официальном сайте клуба. Сейчас команда вместе с тренерским и административным штабом готовится к одной из важнейших игр этого сезона", — сказали в пресс-службе клуба в интервью "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.