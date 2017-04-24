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В "Арсенале" опровергли информацию об отставке Кирьякова

Пресс-служба тульского "Арсенала" опровергла информацию о возможной отставке главного тренера Сергея Кирьякова.

"Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщает, что вся информация относительно отставки главного тренера Сергея Кирьякова не является достоверной. Сергей Вячеславович вместе с тренерским штабом сегодня провели тренировку. Команда работает в штатном режиме и готовится к поединку с "Крыльями Советов". Вся достоверная информация, касающаяся тульского "Арсенала", размещается исключительно на официальном сайте клуба. Сейчас команда вместе с тренерским и административным штабом готовится к одной из важнейших игр этого сезона", — сказали в пресс-службе клуба в интервью "Чемпионат.сом".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 20:06
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Так и так его уволят по окончании сезона.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:37) #
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online

В следующем туре вместе с Аджоевым взлетят.
Регистрация: 26.08.2010
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