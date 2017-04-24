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"Анжи" начал продавать билеты на матч с "Томью"

"Анжи" объявил о старте продаж билетов на матч 25-го тура чемпионата России против "Томи".

"Уважаемые болельщики! Стартовала продажа билетов на матч 25-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу "Анжи" - "Томь". Приобрести билеты в кассах "Анжи Арены" можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Обращаем ваше внимание на то, что по техническим причинам Online-продажа билетов на этот матч недоступна", - говорится в сообщении.

ФК "Анжи"
Теги: Амкар Томь
Сегодня, 20:14
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