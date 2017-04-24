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22:04
Сергей Хусаинов: судья что-то вспомнил и решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей (9)
Сергей Хусаинов: судья что-то вспомнил и решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей (9)
17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (18)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (18)
Валерий Карпин: предложение от "Рубина"? Это неправда
Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него есть вариант в межсезонье возглавить "Рубин".
– Правда, что у вас есть предложение от "Рубина"?
– Неправда.
– Оно вам было бы интересно?
– Это неправда.
"Спорт-Экспресс"
– Правда, что у вас есть предложение от "Рубина"?
– Неправда.
– Оно вам было бы интересно?
– Это неправда.
"Спорт-Экспресс"
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