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Валерий Карпин: предложение от "Рубина"? Это неправда

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него есть вариант в межсезонье возглавить "Рубин".

– Правда, что у вас есть предложение от "Рубина"?

– Неправда.

– Оно вам было бы интересно?

– Это неправда.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Рубин
Сегодня, 21:06
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6
(2)
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Без иронии...А жаль, много испаноязычных игроков в Рубине...Валера, гишпанский знает, может и нашел общий язык с игроками..Смыл бы,темное пятно Армавира..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: trent (Сегодня, 21:47) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
валера, давай тогда уже в бомжатню, они там тебя уже заждались, облизывают с ног до головы...всё простили тебе, ты теперь свой в доску, генку защитил от нас...
кореш там твой уже почти в капитанах ходит, ёпта,...скучно не будет...
ну а мы поржём вдоволь... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
значит н/с
в нетрезвом состоянии )

ну он всегда такой наверно,хотя показалось что немного в неадеквате)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
значит н/с

в нетрезвом состоянии )
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Никто не смотрит Тотальный разбор Карпина?. Мне одному кажется, что Хусаинов в н/с

Я смотрел.Что значит н/с?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто не смотрит Тотальный разбор Карпина?. Мне одному кажется, что Хусаинов в н/с
Регистрация: 21.12.2010
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