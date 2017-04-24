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Андрей Бутенко: сначала докажите, что Еськов что-то взял у "Зенита"
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал замену арбитров на дерби ЦСКА – "Локомотив". Вместо Алексея Еськова главным судьей предстоящего матча назначен Сергей Карасев.
– Замена арбитров произведена в связи с серьезными ошибками Еськова в матче "Зенит" – "Урал"?
– Думаю, что да. Естественно, ошибки повлияли. Создалась сейчас взрывоопасная атмосфера. Зачем, извините, за выражение, гусей дразнить? Так что абсолютно нормальное, взвешенное решение. Чтобы обвинять человека в предвзятости, надо иметь доказательства. С вашей точки зрения, "Зенит" поработал с арбитрами? Если говорить о предвзятости, нужно доказать, что Еськов что-то взял. Иначе не нужно говорить о таких вещах! О серьезных ошибках – пожалуйста, говорите. А вот о предвзятости… Докажите.
"Спорт-Экспресс"
– Замена арбитров произведена в связи с серьезными ошибками Еськова в матче "Зенит" – "Урал"?
– Думаю, что да. Естественно, ошибки повлияли. Создалась сейчас взрывоопасная атмосфера. Зачем, извините, за выражение, гусей дразнить? Так что абсолютно нормальное, взвешенное решение. Чтобы обвинять человека в предвзятости, надо иметь доказательства. С вашей точки зрения, "Зенит" поработал с арбитрами? Если говорить о предвзятости, нужно доказать, что Еськов что-то взял. Иначе не нужно говорить о таких вещах! О серьезных ошибках – пожалуйста, говорите. А вот о предвзятости… Докажите.
"Спорт-Экспресс"
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