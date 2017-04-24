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Андрей Бутенко: сначала докажите, что Еськов что-то взял у "Зенита"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал замену арбитров на дерби ЦСКА – "Локомотив". Вместо Алексея Еськова главным судьей предстоящего матча назначен Сергей Карасев.

– Замена арбитров произведена в связи с серьезными ошибками Еськова в матче "Зенит" – "Урал"?

– Думаю, что да. Естественно, ошибки повлияли. Создалась сейчас взрывоопасная атмосфера. Зачем, извините, за выражение, гусей дразнить? Так что абсолютно нормальное, взвешенное решение. Чтобы обвинять человека в предвзятости, надо иметь доказательства. С вашей точки зрения, "Зенит" поработал с арбитрами? Если говорить о предвзятости, нужно доказать, что Еськов что-то взял. Иначе не нужно говорить о таких вещах! О серьезных ошибках – пожалуйста, говорите. А вот о предвзятости… Докажите.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бутенко Еськов Зенит
Сегодня, 21:48
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16
(5)
№16 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 23:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Это до сих пор торчит из его рта. Только вам не видно.

а ты имбицил своими порно-извра-пошло каментами затрахал. Сдохни мразь, сколько читаю твое дерьмо, столько и думаю: то что, ты пишешь, торчит из его рта, у тебя вместо мозга, даунито. Лучше бы твой батя вздрочнул, тебя идиота не было бы
Регистрация: 31.05.2016
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: igor70
Это пускай Еськов на полиграфе докажет ,что не было злых умыслов!!!

Кому, тебе что ли, или тебе подобным??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:58) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Вообще, разнузданная публичная вонь в отношении судейства пошла с матча Зенит-Спартак, когда свиньи завоняли так, что запотел экран и Тв и компьютера. А как теперь вернуть ситуацию в относительную "норму", непонятно. Теперь воняют все и по всякому поводу. Модно стало. Но все равно опять же больше всех воняет мясное корыто. Видно судьба такой.

Даже на передачи вот... теперь мясных зовут. Мясной бывший тренер + мясной бывший судья. Теперь догадайтесь с 3-х раз о степени их "объективности"?))) да они в упор ничего не видят!

и при этом они что-то вякают о нашем Гене))) все комментаторы матч-тв болеют за говномяс
Регистрация: 31.05.2016
№13 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вообще, разнузданная публичная вонь в отношении судейства пошла с матча Зенит-Спартак, когда свиньи завоняли так, что запотел экран и Тв и компьютера. А как теперь вернуть ситуацию в относительную "норму", непонятно. Теперь воняют все и по всякому поводу. Модно стало. Но все равно опять же больше всех воняет мясное корыто. Видно судьба такой.

Даже на передачи вот... теперь мясных зовут. Мясной бывший тренер + мясной бывший судья. Теперь догадайтесь с 3-х раз о степени их "объективности"?))) да они в упор ничего не видят!
Регистрация: 24.09.2013
№12 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 22:31) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Это пускай Еськов на полиграфе докажет ,что не было злых умыслов!!!
Регистрация: 21.05.2011
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
разве аксиома нуждается в доказательствах?
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (9)

Что за бред?!Тут два варианта:или взял или настолько непрофессионален что очевидную игру в мяч расценивает как нарушение на предупреждение,в обоих случаях надо гнать вон!
Регистрация: 5.03.2017
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бутенко, а ты подай в суд за клевету... Боишься, что может всплыть что от ответчиков?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№8 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Если говорить о предвзятости, нужно доказать, что Еськов что-то взял.

Он серьезно полагает, что предвзятость оценивается тем, что "взял"?? да и взять можно по разному. можно чемоданами. а можно дальнейшим положением, протекциями, должностями.. Еськов молодой еще. но будущее себе уже, скорее всего, обеспечил.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№7 Написал: зеленая оса (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (12)

Ничего он не взял..просто зарплата в начале месяца...
Регистрация: 10.03.2017
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Цитата: zen-it
Хусаинов сегодня доказал))))

да он бухой вроде был

А когда он трезвым был?
Регистрация: 5.04.2017
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Хусаинов сегодня доказал))))

да он бухой вроде был
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Это до сих пор торчит из его рта. Только вам не видно.

Витюнь, ну опять ты о своей работе. Ну не надо.
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
На полиграф шкуру и доказательство будет сразу.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (15)

Это до сих пор торчит из его рта. Только вам не видно.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хусаинов сегодня доказал))))
Регистрация: 5.04.2017
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