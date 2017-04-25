Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
22:03
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой (1)
21:33
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (4)
Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции (4)
20:44
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (4)
Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России (4)
18:18
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (12)
16:20
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов выступал на пресс-конференции после гостевого поражения от "Спартака" (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
"Сегодня была интересная игра. У "Спартака" не было острых моментов, удары со средних дистанций. Но и мы не смогли создать особо остроты у ворот. Мы видоизменили состав из-за недостатка игроков в опорной зоне – Бикфалви, Емельянов, Фидлер. Нас беспокоила опорная зона, поэтому и перешли на три центральных защитника. Их удалили в Питере, я считаю, ни за что. Если брать "Спартак", то по составу он сильнее, хотя наши молодые – Серченков, например – сегодня не потерялись. Табидзе сыграл достаточно хорошо.
Какой соперник был сильнее? "Спартак". С "Зенитом" мы имели преимущество до удалений, даже создали 200-процентный момент. "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой. Календарь перед финалом Кубка? Весь мир играет через два дня на третий, зачем нам жаловаться. Мы сыграли тяжёлый матч с "Зенитом", но сегодня двигались хорошо, хотя эмоционально наелись. Мы не держим финал в голове, готовимся от игры к игре", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
"Сегодня была интересная игра. У "Спартака" не было острых моментов, удары со средних дистанций. Но и мы не смогли создать особо остроты у ворот. Мы видоизменили состав из-за недостатка игроков в опорной зоне – Бикфалви, Емельянов, Фидлер. Нас беспокоила опорная зона, поэтому и перешли на три центральных защитника. Их удалили в Питере, я считаю, ни за что. Если брать "Спартак", то по составу он сильнее, хотя наши молодые – Серченков, например – сегодня не потерялись. Табидзе сыграл достаточно хорошо.
Какой соперник был сильнее? "Спартак". С "Зенитом" мы имели преимущество до удалений, даже создали 200-процентный момент. "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой. Календарь перед финалом Кубка? Весь мир играет через два дня на третий, зачем нам жаловаться. Мы сыграли тяжёлый матч с "Зенитом", но сегодня двигались хорошо, хотя эмоционально наелись. Мы не держим финал в голове, готовимся от игры к игре", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.