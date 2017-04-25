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Александр Тарханов: "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов выступал на пресс-конференции после гостевого поражения от "Спартака" (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

"Сегодня была интересная игра. У "Спартака" не было острых моментов, удары со средних дистанций. Но и мы не смогли создать особо остроты у ворот. Мы видоизменили состав из-за недостатка игроков в опорной зоне – Бикфалви, Емельянов, Фидлер. Нас беспокоила опорная зона, поэтому и перешли на три центральных защитника. Их удалили в Питере, я считаю, ни за что. Если брать "Спартак", то по составу он сильнее, хотя наши молодые – Серченков, например – сегодня не потерялись. Табидзе сыграл достаточно хорошо.

Какой соперник был сильнее? "Спартак". С "Зенитом" мы имели преимущество до удалений, даже создали 200-процентный момент. "Зенит" – более индивидуально сильная команда, "Спартак" сильнее командой. Календарь перед финалом Кубка? Весь мир играет через два дня на третий, зачем нам жаловаться. Мы сыграли тяжёлый матч с "Зенитом", но сегодня двигались хорошо, хотя эмоционально наелись. Мы не держим финал в голове, готовимся от игры к игре", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
Теги: Тарханов Спартак Урал Зенит
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 22:07) #
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Отличный тренер и достойный человек!
Регистрация: 17.06.2016
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