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Олег Корнаухов: ЦСКА может зацепиться за чемпионство

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 26-го тура РФПЛ. Матч состоится на домашнем стадионе армейцев 30 апреля.

"Две команды подходят к дерби с одинаковым настроением. Обе команды выиграли свои предыдущие матчи. У "Спартака" есть ещё право на ошибку, это его плюс. Они не будут так закрепощены. Что касается ЦСКА, команда готова попытаться зацепиться за борьбу за чемпионство. Почему нет? Головин и Витиньо становятся лидерами? Как только появится некоторая стабильность, об этом можно будет говорить", - приводит слова Корнаухова "Спорт FM".
Теги: Корнаухов ЦСКА Спартак
Вчера, 22:35
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(1)
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (3)

Не зацепись ухом за косяк, Корнаух! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (1)

Слово зацепиться не правильное , если в Лигу чемпионов ЦСКА попадёт то сезон для них будет успешный , нужно адекватно смотреть на вещи а Гончаренко молодец.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: CSKA-11 (Вчера, 23:15) #
  • -4
  •  (6)

С таким очковым судейством и КДК нет!По игре пока в весенней части спам далек от чемпионской игры,но уж слишком большой гандикап и слишком много проблем у ЦСКА!Поэтому надо сыграть от души,а там как Бог даст!ЦСКА даже проще,на нас ничто не давлеет.
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: Sidhe (Вчера, 22:47) #
  • -3
  •  (9)

Если Гинеру пальцев не жалко stuck_out_tongue_winking_eye


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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