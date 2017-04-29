Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Астемир Гордюшенко: нужно выиграть и надеяться на то, что "Спартак" потеряет очки

Футболисты ЦСКА набрали хорошие кондиции перед игрой со "Спартаком", заявил полузащитник "красно-синих" Астемир Гордюшенко.

"Все всё понимают. Думаю, в воскресенье будет самый важный матч. Эта встреча будет боевой, интересной. Реально ли догнать "Спартак"? Почему нет? Нужно выиграть и надеяться на то, что "Спартак" потеряет очки. ЦСКА сейчас набрал кондиции. Все видели игру с "Локомотивом" (4:0), где мы действовали очень хорошо. И такой результат не расслабит команду, а, наоборот, подбодрит", - сказал Гордюшенко "Р-Спорт".
Теги: Гордюшенко ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:14
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.