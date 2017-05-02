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Андрей Будогосский: вопросов по судейству матча "Краснодар" – "Анжи" у меня нет

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Владимира Сельдякова на матче 26-го тура "Краснодар" – "Анжи" (0:0).

"Вопросов по этому матчу лично у меня нет. Не засчитанный гол Смолова? Впечатление такое, что да, "вне игры" было. Но, конечно, надо посмотреть с разных ракурсов. Опять мы говорим о проблемах показа. Один, даже два ракурса не всегда обеспечивают восприятие той ситуации, которая есть на самом деле. Иной раз берем не только запись ТВ, но и запись команд. Иногда эта запись укрупняется, и в этом случае порой лучше видно, чем по ТВ. Хотя офсайдная камера позволяет определить положение "вне игры". Но я еще раз скажу, что не могу быть экспертом во всех ипостасях, в отличие от эксперта, который есть в одном из средств массовой информации", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский Краснодар Анжи
Сегодня, 00:13
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