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Денис Мацуев: как бы ни играл "Спартак", мы всегда будем с ним
Народный артист России, известный пианист Денис Мацуев не сомневается, что "Спартак" спустя 16 лет получит титул чемпиона России.
"У меня нет никаких сомнений, что "Спартак" станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной "спартаковкой", и это стиль моей жизни. "Спартак" - это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание.
У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл "Спартак", мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за "Спартак", ведь 15 лет мы не выигрывали - не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас", - цитирует пианиста ТАСС.
"У меня нет никаких сомнений, что "Спартак" станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной "спартаковкой", и это стиль моей жизни. "Спартак" - это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание.
У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл "Спартак", мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за "Спартак", ведь 15 лет мы не выигрывали - не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас", - цитирует пианиста ТАСС.
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