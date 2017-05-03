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Денис Мацуев: как бы ни играл "Спартак", мы всегда будем с ним

Народный артист России, известный пианист Денис Мацуев не сомневается, что "Спартак" спустя 16 лет получит титул чемпиона России.

"У меня нет никаких сомнений, что "Спартак" станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной "спартаковкой", и это стиль моей жизни. "Спартак" - это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание.

У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл "Спартак", мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за "Спартак", ведь 15 лет мы не выигрывали - не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас", - цитирует пианиста ТАСС.
Теги: Спартак
Сегодня, 22:12
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6
(3)
№6 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:56) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
С 1982-го болею за Спартак ! Выбор сделал сам и не ошибся!
Регистрация: 2.08.2015
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (3)

болею, потому, что болею
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Narvskii Эстония (Сегодня, 22:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я, тоже, впитал любовь к красно-белым от отца и слава Богу , сделал правильный выбор в далёком 1974 году. И никуда, нишагу ни в сторону ни назад, только вперёд и только со Спартаком.Денис, прав: Мы всегда будем с ним....


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всё пропью, но Флот не опозорю....
Регистрация: 5.09.2012
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот именно! Я узнал о СПАРТАКЕ от отца) И болею с 1974 года, с 1 класса! Вперёд, Спартак!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:36) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК НАВСЕГДА


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
#СоСпартакомНавеки
Регистрация: 26.12.2008
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