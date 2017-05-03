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Леонид Рапопорт: на месте Фидлера я бы сделал так же
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высказался по поводу драки между игроками "Урала" и "Локомотива" в концовке финального матча Кубка России.
"Насколько мне известно, Фернандеш подло высказался в адрес Фидлера, причём не на твёрдом русском языке, то есть была провокация. Нервы у всех взвинчены, хотя профессионалы, конечно, не должны отвечать. Как чиновник могу сказать, что этого делать нельзя, но как спортсмен, я Фидлера понимаю. Я бы сделал так же", — сказал Рапопорт в эфире екатеринбургского телеканала ОТВ.
"Насколько мне известно, Фернандеш подло высказался в адрес Фидлера, причём не на твёрдом русском языке, то есть была провокация. Нервы у всех взвинчены, хотя профессионалы, конечно, не должны отвечать. Как чиновник могу сказать, что этого делать нельзя, но как спортсмен, я Фидлера понимаю. Я бы сделал так же", — сказал Рапопорт в эфире екатеринбургского телеканала ОТВ.
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