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Леонид Рапопорт: на месте Фидлера я бы сделал так же

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высказался по поводу драки между игроками "Урала" и "Локомотива" в концовке финального матча Кубка России.

"Насколько мне известно, Фернандеш подло высказался в адрес Фидлера, причём не на твёрдом русском языке, то есть была провокация. Нервы у всех взвинчены, хотя профессионалы, конечно, не должны отвечать. Как чиновник могу сказать, что этого делать нельзя, но как спортсмен, я Фидлера понимаю. Я бы сделал так же", — сказал Рапопорт в эфире екатеринбургского телеканала ОТВ.
Теги: Рапопорт Фидлер Урал Локомотив Фернандеш
Сегодня, 23:01
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