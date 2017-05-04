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"Зенит" - "Терек": матч покажут в пяти странах

Матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" — "Терек" можно будет увидеть в пяти странах, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Кроме России, матч покажут в следующих странах: Австрия, Германия, Кипр, Словения и Швейцария.
Теги: Зенит Терек
Сегодня, 21:20
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Интересно в каких...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
газон еще спит,я бы не стал это показывать
Регистрация: 17.05.2013
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