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"Зенит" - "Терек": матч покажут в пяти странах
Матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" — "Терек" можно будет увидеть в пяти странах, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Кроме России, матч покажут в следующих странах: Австрия, Германия, Кипр, Словения и Швейцария.
Кроме России, матч покажут в следующих странах: Австрия, Германия, Кипр, Словения и Швейцария.
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