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Артур Григорьянц: КДК не имеет права рассматривать действия арбитра
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с дисквалификацией форварда "Армавира" Андрея Мязина на 6 месяцев за удар судьи.
"Дело в том, что, согласно регламенту, мы не имеем правила рассматривать действия судьи. Его действия должна рассматривать контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства и инспектирования РФС. Мы рассматривали лишь действия игрока", - цитирует Григорьянца "Спорт FM".
"Дело в том, что, согласно регламенту, мы не имеем правила рассматривать действия судьи. Его действия должна рассматривать контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства и инспектирования РФС. Мы рассматривали лишь действия игрока", - цитирует Григорьянца "Спорт FM".
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