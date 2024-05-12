"Должен сказать, что порой не самые однозначные решения принимаются в матчах "Зенита", к сожалению, почти все они принимаются против нас. Не помню, когда было за нас. Но мы должны сражаться и делать все для результата", - цитирует Сантоса "Матч ТВ".
Матч 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА завершился минимальной победой "армейцев". Единственный гол в матче был забит с пенальти. Форвард ЦСКА Федор Чалов уверенно реализовал удар с 11-ти метров и принес своей команде три очка.
В активе "Зенита" после поражения от ЦСКА осталось 51 очко. "Сине-бело-голубые" продолжают возглавлять чемпионскую гонку. Занимающий 2-е место "Краснодар" также проиграл в 28-м туре - московскому "Спартаку" и не смог сократить отставание в 1 очко от "Зенита".
Дуглас Сантос - о поражении от ЦСКА: почти все судейские решения принимаются против "Зенита"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос раскритиковал судейство после поражения от ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"