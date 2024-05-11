Дортмундская "Боруссия" разгромно уступила "Майнцу" в первом матче после выхода в финал Лиги Чемпионов

Матч 33-го тура чемпионата Германии между "Майнцем" и "Боруссией" Дортмунд завершился победой хозяев.

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Дортмундская "Боруссия", которая недавно одолела чемпиона Франции ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов, крупно уступила "Майнцу" в предпоследнем туре чемпионата Германии. Первый гол встречи забил полузащитник хозяев Леандро Баррейро на 13-й минуте. Уже к 26-й минуте кореец Ли Чжэ Сон оформил дубль и довел счет до крупного.



В концовке первого тайма и во второй половине игры голов забито не было. Победа позволила "Майнцу" набрать 32 очка и подняться на 15-ю строчку. Команда опередила "Унион" Берлин, который теперь находится в зоне стыковых матчей за тур до концу сезона. "Боруссия" занимает 5-ю строчку в таблице, она гарантирует участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.



Майнц - Боруссия Д 3 - 0



Чемпионат Германии



33 тур



Голы: Баррейро, 13, Ли Чжэ Сон, 19, 26.



"Майнц": Центнер, Видмер, Ханче-Ольсен, ван дер Берг, Кор, Каси, Ли Чжэ Сон, Амири, Баррейро, Груда, Буркардт.



"Боруссия" Д: Майер, Зюле, Шлоттербек, Морей, Ройс, Озджан, Нмеча, Вольф, Мален, Байно-Гиттенс, Мукоко.