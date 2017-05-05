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Валерий Петраков: "Спартак" по праву идёт первым

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ против московского "Спартака". В этой игре красно-белые официально могут оформить чемпионский титул.

"Нам необходимо сыграть организованно, использовать свои шансы. Не надо допускать грубых ошибок, как это было в поединке с "Зенитом". Ну просто грубейшие промахи! Хотя бы вот эти моменты убрать – уже станет полегче. Необходимо стараться, стремиться. Дай бог, чтобы два основных футболистов восстановились к игре с красно-белыми – Баляйкин и Попов. Как справляться с Промесом? Голландец обладает хорошей скоростью. Играть против него один в один тяжело. Нужно действовать зонно, с подстраховкой. Скорее всего, Промес выйдет слева, где ему будет противостоять Сасин. Конечно, нашему футболисту со спартаковцем непросто тягаться в быстроте. Так что другим ребятам надо ему будет помочь. Я хочу отдать должное Массимо Каррере. Это чисто его заслуга. Он сумел объединить коллектив, футболисты действуют с сумасшедшей самоотдачей, очень переживают за результат. Итальянец здорово организовал оборону, убрал много проблем сзади. Так что "Спартак" по праву идёт первым", - цитирует Петракова "Спорт-Экспресс".
Теги: Петраков Спартак Томь
Вчера, 23:35
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