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Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы

Бывший главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов поделился своими ожиданиями от встречи 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тереком".

"Терек" – неудобный соперник для любого клуба, это очень хорошая и качественная команда, в которой собраны зрелые и опытные футболисты. В конце чемпионата все разыгрывают свои карты, и "Зениту" с учётом победы ЦСКА над "Амкаром" самому надо выигрывать у "Терека", для чего питерцы приложат все усилия. Луческу снова заговорил о судействе? Луческу постоянно что-то говорит, зачем сейчас обсуждать это? Из Кубка "Зенит" вылетел, чемпионом не станет, поэтому сейчас у Луческу задача вывести "Зенит" в Лигу чемпионов. Ну а "Терек" борется за Лигу Европы", - цитирует Колыванова "Евро-футбол".
Теги: Колыванов Терек Зенит
Сегодня, 14:34
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