Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Жирков: я бы не сказал, что "Спартак" - лучшая команда по игре

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после поражения от «Терека» в матче 27-го тура РФПЛ оценил арену питерцев. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Если нас заставили играть здесь — значит, надо. В этот раз открыли крышу? А это тут при чём?»

Также Жирков прокомментировал чемпионство «Спартака».

«Если „Спартак“ выиграл чемпионат — значит, выиграл. Заслуженно? Не знаю. Лучшая ли она по игре команда? Я бы так не сказал», — передаёт слова Жиркова «Чемпионат».
Теги: Спартак Жирков Зенит
Сегодня, 22:42
Напечатать
33
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№33 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Магомед нам покую на тебя, твоё мнение и на твой зенит! Сосите КРАСНОБЕЛЫЙ болт!

И коронка от чемпионов.. поют только чемпионы!

РАЗ ДВА ТРИ ЗЕНИТУШКА СОСИ!ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА

СПАРТАК ЧЕМПИОН ЗА ТРИ ТУРА ДО КОНЦА ЧЕМПИОНАТА !!!!


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№32 Написал: Thor (Сегодня, 23:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже это все не имеет значения!


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№31 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 23:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кто Юр? НВот скажи - это "Зенит"!!! Ваших от вашей игры тошнит. ЦСКА? Красоты от игры в 5 защей имеет только Ювентус, (Атлетико и Ростов тоже красавцы)- остальное жалкое подобие для прикрытия жопы. Краснодар - стройка. Ростов- ффинансы и некие пируэты....
Регистрация: 5.03.2017
№30 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAXim22
Цитата: vitaliy1977
Теперь ждём поздравления от деревяшки!!!


у него траур ,т.е. травма...он так хромал...

Просто решил уйти пораньше.
Пока никого в раздевалке нет , по старой привычке, карманы пошманать...
Регистрация: 13.03.2012
№29 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (2)

А что Зинка феерит?!! smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№28 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А что Артемий Дзюба скажет? laughing
Юрок, ну а ты просто накуй идешь. Все просто laughing
Регистрация: 22.09.2007
№27 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Теперь ждём поздравления от деревяшки!!!


у него траур ,т.е. травма...он так хромал...
Регистрация: 30.07.2014
№26 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Юре, видимо, пора одевать свой знаменитый китель и поздравлять 9-го Спартак с Днем Победы.
Регистрация: 23.11.2009
№25 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:55) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь ждём поздравления от деревяшки!!!
Регистрация: 13.03.2012
№24 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon1104
Цитата: Marlboro
online
Болеет за:
«Спартак»

Ну сегодня была ,ну просто образцово-показательная игра на гниль-арене.

первый вопрос сегодня от жены - а какого хера у них газон такое гавно? )) Я ответил - какая команда, такое и поле).

А они там все такие,даже не жалко этих олигофренов.
Регистрация: 26.08.2010
№23 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да иди в пень...Ждем интервью Дзюбы.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№22 Написал: fd65 (Сегодня, 22:53) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я б не сказал, что Зенит достоин еврокубков.....
Регистрация: 3.12.2016
№21 Написал: _бояра_ (Сегодня, 22:53) #
  • +2
  •  (4)

Что-то Здуба притих, петросянить перестал.
Регистрация: 10.02.2017
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 22:52) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
я бы сказал что ты гавно Юра и профурсетка,не хватает смелости и мужества поздравить Спартак с чемпионством,так закройся в клозете на вашей арене и помалкивай
Регистрация: 2.09.2016
№19 Написал: solig65 (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Утрись соплями...ушлепок
Регистрация: 21.07.2016
№18 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 22:50) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
online
Болеет за:
«Спартак»

Ну сегодня была ,ну просто образцово-показательная игра на гниль-арене.

первый вопрос сегодня от жены - а какого хера у них газон такое гавно? )) Я ответил - какая команда, такое и поле).


--------------------
Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№17 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 22:50) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Твое мнение и мнение плаческу никого не интересует! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 21.08.2012
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:50) #
  • 0
  •  (6)

До сих пор злобу держит за то, что в своё время его Романцев из Спартака (Тамбов) в московский Спартак не взял: не понравился он Романцеву на просмотре.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: ste64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы так не сказал,я бы сказал превосходнейшая», — передаёт слова Жиркова «Чемпионат»
Регистрация: 7.09.2011
№14 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:49) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
У них в раздевалке, видать, шаблон висит, который они учат как мантры...
Регистрация: 13.03.2012
№13 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:48) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну сегодня была ,ну просто образцово-показательная игра на гниль-арене.
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 22:48) #
  • +3
  •  (3)
online

Юрик...
Регистрация: 2.05.2017
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 22:47) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А нам по...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№10 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:47) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЮРА......похоже это бомжовский вирус...жаль......
Регистрация: 30.07.2014
№9 Написал: veronikakon_na московская область (Сегодня, 22:47) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удивительно но все игроки Зенита не могут принять поражения и хотя бы как принято у спортсменов поздравить другого спортсмена. Жиркова в Зените поглотила мания величия
Регистрация: 6.10.2011
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:47) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Юрок - ТЫ ЧЕРТ по ЖИЗНИ!!!
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 22:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Ну всё! Пошло говно по трубам! angry


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:45) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гнида бомжарная, от своей никчёмности заговорила...Х.... вам всем ,по самое некуда , чухонцы ничтожные...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:45) #
  • +6
  •  (8)
online

во билять еще один , а что началась перепись долбоебов и зенытика?


--------------------
"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:45) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: vlees......
А ИДИ НАХYЙ

Быстрыми шагами smile


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.