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Леонид Федун: теперь я уже не Нольтрофеич

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

"Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 00:15
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26
(5)
№26 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 01:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox

Для не очень интеллигентных - первый чемпионат страны стартовал в 1936, так что не 80, а 66.

Если это успокоит интеллигентных счетоводов, то пусть будет так.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№25 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батяня

Локомотив - 80 лет ( 1922 - 2002 ).

Для не очень интеллигентных - первый чемпионат страны стартовал в 1936, так что не 80, а 66.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№24 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 01:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Земляк Зёмы
Цитата: SHIGA

Из паспортистов хватит

Я БЫ ШАТОВА ЗАБРАЛ...


Олег наше все)) joy

Парни, мужики, отцы.. пить всем !


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№23 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 01:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees......
Спартак - 16 лет (2001 - 2017)

ЦСКА - 21 год (1970 - 1991)

Динамо - 41 год (1976 - н.в.) Торпедо - 41 год (1976 - н.в.) Зенит - 48 лет (1936 - 1984)

Рубин - 50 лет (1958 - 2008)

Алания - 59 лет (1936 - 1995)


blush

Локомотив - 80 лет ( 1922 - 2002 ).


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№22 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 01:01) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Земляк Зёмы
Я БЫ ШАТОВА ЗАБРАЛ...


...Пусть меня научат! (с) blush


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№21 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 01:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Смолов в последнее время потух, да и очень его распиарили.

Вовсе не потух, просто весь "Краснодар" сейчас похоже на спаде, но Смолов свои дежурные голы через матч всё таки забивает.
Регистрация: 18.04.2010
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:56) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Земляк Зёмы
Зачем он вам? Там Аленя багаж все равно!

Ну так тем более, багаж можете оставить себе blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: Quincy (Сегодня, 00:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Меняем на Карерру.

ждите Слуцбургера joy
Регистрация: 2.09.2016
№18 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 00:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов в последнее время потух, да и очень его распиарили.

Ну ни хрена себе!!! hushed
Человек за 2 года забил 35 мячей!!! Вот это пиар, его вратари что ли пиарили специально пропуская?! Если Квинси уйдет, то вполне себе замена, тем более с паспортом!
Регистрация: 6.05.2009
№17 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Меняем на Карерру.

Зачем он вам? Там Аленя багаж все равно! А он свободен, подписывайте! smile smile
Регистрация: 16.07.2011
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:41) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Земляк Зёмы
Я БЫ ШАТОВА ЗАБРАЛ...

Меняем на Карерру.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA

Из паспортистов хватит

Я БЫ ШАТОВА ЗАБРАЛ...
Регистрация: 16.07.2011
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: SHIGA
Давай выдергивай у гинера фернандеса( у него теперь паспорт есть)
Далее смола!

Оба не нужны!
Смолов в последнее время потух, да и очень его распиарили.
Из-за "правильного" паспорта, если только.
Но в Спартаке он не нужен!

Мурманск, давай на Гостевую! Нашу гостевую!
И енто.. если чем обидел тебя!! Ты прости меня! Все мы Красно-Белые братья!

Всех Кб давайте на гостевую! МЫ ЧЕМПИОНЫ !!

Оле ола вперёд Спартак Москва!! Красно-белый Красно-белый навсегда!! Вперёд Спартак!!

Гуляйте братья! Мы чемпионы!


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Однотрофеич.

уже в июле будет второй 146%
Регистрация: 16.07.2011
№12 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 00:33) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
Молодец Федуня, помнится столько говна на него лили, столько ненависти. А теперь вон оно как. С победой, Спартак!


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:29) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: SHIGA
Давай выдергивай у гинера фернандеса( у него теперь паспорт есть)
Далее смола!

Оба не нужны!
Смолов в последнее время потух, да и очень его распиарили.
Из-за "правильного" паспорта, если только.
Но в Спартаке он не нужен!
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: casabl (Сегодня, 00:27) #
  • -3
  •  (3)

На сегшодня Спартак лутше моего ФК ЖЭК № 1 . Поздравляю! Без булды.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Плюс один трофеич ))))) так держать!!!!!!
Регистрация: 30.07.2014
№8 Написал: vlees...... (Сегодня, 00:22) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак - 16 лет (2001 - 2017)

ЦСКА - 21 год (1970 - 1991)

Динамо - 41 год (1976 - н.в.) Торпедо - 41 год (1976 - н.в.) Зенит - 48 лет (1936 - 1984)

Рубин - 50 лет (1958 - 2008)

Алания - 59 лет (1936 - 1995)


blush
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:22) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даёшь теперь 15 лет подряд чемпионств! Потом можем один год отдохнуть)

Лёлик, ты понял что стадион маленький построил?
Ждём очень сильное усиление! У нас конечно команда хорошая! Чемпионы и т.д и т.п
Но состав нужно укреплять очень сильно!

Давай выдергивай у гинера фернандеса( у него теперь паспорт есть)
Далее смола!

Из паспортистов хватит! И ждём Топ икры! А ещё .Антохе Промесу отсыпь и удержи его! Братуха своей и некуя ему на лавках в клубах Европы сидеть.


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 00:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Однотрофеич.

Прочитал статью, взял на вооружение))


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№5 Написал: Thor (Сегодня, 00:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Л.А. спасибо за терпение !!! В первую очередь


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 00:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
умыл Арнольдыч местных счетоводов,скоро и Глушаков поглумиться над местными сервантесами smile
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 00:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
спасибо за все что ты сделал для спартака!


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:16) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Однотрофеич.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 00:16) #
  • +1
  •  (1)

smile


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
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