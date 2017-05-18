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Денис Глушаков: Дзюба, конечно, не поздравил с чемпионством

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что в числе тех, кто поздравил его с чемпионством, не было бывшего форварда красно-белых Артёма Дзюбы.

"Дзюба, конечно, не поздравил с чемпионством. Из других команд поздравили Шишкин, Газинский. Вообще много было поздравлений в тот день, уже не помню всех. Футболисты — такие же люди, как и все. Футбол футболом, а дружба дружбой. С Шишкиным мы вообще кумовья, родные души. Из "Локомотива" особо уже ни с кем не дружим. Только с Игнатьевым созваниваемся, переписываемся", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Дзюба Спартак
Сегодня, 20:16
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№53 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Денис,а оно тебе надо.Это даже хорошо,что это гoвно не поздравит,оно не стоит того.Пусть плавает там у себя в гнилом и вонючем стадионе где все гниет и тухнет.Наслаждайся золотом,ты в лучшей команде и в лучшем городе.

СПАРТАК - ЧЕМПИОН! чумазые гниды,вы слышите? - СПАРТАК - ЧЕМПИОН!)))

Что ж вы так на своего воспитанника. Что он Вам сделал. Какие он деньги по карманам тырил, все уже давно с карточками ходят.
Регистрация: 17.05.2015
№52 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
одиссей: "он не будет выпрашивать поздравления как этот недоумок с признаками альтернативного развития."

Глушакову не уперлись дзюбины поздравления. Его спросили: кто поздравил Спартак?


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№51 Написал: Critique (Сегодня, 21:37) #
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Вот гаденыш :)
Регистрация: 17.04.2017
№50 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:34) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бревно готовиться к ЛЕ.Некогда ему.да и жаба душит наверняка.
Регистрация: 9.08.2015
№49 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:33) #
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Цитата: какзайчонок
Пора бы уже закончить ему пить,

Пускай бухает, тебе что? Главное голы пускай штампует так же.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№48 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 21:30) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Пора бы уже закончить ему пить, а то много лишнего наговорил, "гений кожаной сферы"....
Регистрация: 15.03.2009
№47 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:29) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Переживает Дениска, обидно, такой немыслимый подвиг, второй трофей, и такой облом от уважаемого друга. worried


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№46 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбе некогда- Дзюба по комиссионкам ищет сервант, как у Глушакова..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№45 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: fd65
пока это чмо в команде - титулов Зениту не видать...., карма у него такая.

Зачем ты палишь контору? Не нужно никому ничего рассказывать епта.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№44 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Я вот смотрю, а ведь самые ***ые болелы - это у Краснодара и Зенита. 2 скороспелых полуфабриката и болелы такие же.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№43 Написал: fd65 (Сегодня, 21:20) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Цитата: Приговор
Капитан Спартака тем самым подчеркивает, что Шлюба - не Спартаковец, а просто мелкий воришка и..., шлюба.

rage Капитан "Спартака" тем самым подчеркнул.что он полудурок. Он уже рехнулся на этой почве - то в метро спустится,то на чужой машине прыгает с гитарой.Не нужно выпрашивать поздравления - кто сочтет нужным тот и поздравит. А Дзюба,к сведению, второй в списке бомбардиров и ни его вина,что парня гнобили по арендам,а он не сломался.Будет и на его улице праздник,но я уверен,что он не будет выпрашивать поздравления как этот недоумок с признаками альтернативного развития.

У Шлюбы праздника не будет... И Зениту пора понять, пока это чмо в команде - титулов Зениту не видать...., карма у него такая.....
Регистрация: 3.12.2016
№42 Написал: grisha (Сегодня, 21:19) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Opioman
меня позабавило как на праздновании Рабинер кричал "мы чемпионы". Ух какие же независимые у нас журналисты

Элементарно, сер !
Гена не берёт пятачков, а Рабинер берёт пятачки даже от свиней

Цитата: 4 звезды
ооочень тонкая потъёпка

Тонкая, как мозг свиньи - десять сантиметров
Регистрация: 19.04.2017
№41 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
С какого дуба он должен тебя поздравлять?

Как на самолете покататься за счет Спартака, так это нормально, а как поздравить - жаба душит.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№40 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
С какого дуба он должен тебя поздравлять?
Регистрация: 5.04.2017
№39 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (5)

ооочень тонкая потъёпка joy
Регистрация: 7.12.2016
№38 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (3)

Мутко назвал имя лучшего, по его мнению, футболиста нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги. Виталий Леонтьевич отдал своё предпочтение хавбеку и капитану красно-белых Денису Глушакову.

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№37 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Blessing
Но это реакция обыкновенного нормального человека, а что там у свиней в голове, мы же не знаем.
Знаю лишь, что их хлебом не корми, дай ласковое слово о себе услышать, как бабы, плять, ушами любят.
Наверное, поэтому.


По всему видно, что у тебя и с ушами проблемы. ))
Регистрация: 6.10.2009
№36 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это и хорошо что нет слов от Дзюбы и Червиченко, все равно ничего хорошего они не скажут.
Регистрация: 20.03.2014
№35 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Opioman
меня позабавило как на праздновании Рабинер кричал "мы чемпионы". Ух какие же независимые у нас журналисты. Даже Орлов такого себе не позволял

проституция нынче популярна. в след году будет жопой вилять под нового чемпиона


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№34 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Приговор
С победой!

С золотом!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№33 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (7)

меня позабавило как на праздновании Рабинер кричал "мы чемпионы". Ух какие же независимые у нас журналисты. Даже Орлов такого себе не позволял


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№32 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:07) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Денис,а оно тебе надо.Это даже хорошо,что это гoвно не поздравит,оно не стоит того.Пусть плавает там у себя в гнилом и вонючем стадионе где все гниет и тухнет.Наслаждайся золотом,ты в лучшей команде и в лучшем городе.

СПАРТАК - ЧЕМПИОН! чумазые гниды,вы слышите? - СПАРТАК - ЧЕМПИОН!)))


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№31 Написал: Викторис (Сегодня, 21:01) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Он пошел за золотом а получил чупа чупс.
Регистрация: 8.04.2017
№30 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Некогда ему- его жаба душит!!!
Регистрация: 2.08.2015
№29 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
А какого х#я тогда Шлюбе летать в спартаковском самолете в Москву ? Как был жлобом так им и остался

это вы у своих спросите. почему они его взяли. в москву самолетов летает как грязи.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:54) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
у спартачей точно секта. с какого куя их все должны поздравлять?
устроили истерию на все лето.
кто хотел тот поздравил. кто не захотел это его дело.

Какой правильный пост!!!! +1000000
Но это реакция обыкновенного нормального человека, а что там у свиней в голове, мы же не знаем.
Знаю лишь, что их хлебом не корми, дай ласковое слово о себе услышать, как бабы, плять, ушами любят.
Наверное, поэтому.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: Приговор (Сегодня, 20:53) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Приговор
нтересно, Семак вырезал таблицу, что слева и повесил её на своей кроватью?

Семака Спартак чпокнул персонально 1.5 месяца назад в Уфе.

С победой!
про тот матч - у многих "шлюб" была уверенность, что СПАРТАК не сдюжит, у меня была уверенность в победе (над Семаком, в частности)
Регистрация: 5.05.2017
№26 Написал: fd65 (Сегодня, 20:52) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
у спартачей точно секта. с какого куя их все должны поздравлять?
устроили истерию на все лето.
кто хотел тот поздравил. кто не захотел это его дело.

А какого х#я тогда Шлюбе летать в спартаковском самолете в Москву ? Некоторые бывшие игроки Спартака из Хорватии прилетели поздравить, не то что позвонить...Как был жлобом так им и остался..
Регистрация: 3.12.2016
№25 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:51) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Skyline
у спартачей точно секта. с какого куя их все должны поздравлять?
устроили истерию на все лето.


С какого куя живёте на казённые баблосы? ))
Регистрация: 6.10.2009
№24 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 20:50) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Приговор
Капитан Спартака тем самым подчеркивает, что Шлюба - не Спартаковец, а просто мелкий воришка и..., шлюба.

rage Капитан "Спартака" тем самым подчеркнул.что он полудурок. Он уже рехнулся на этой почве - то в метро спустится,то на чужой машине прыгает с гитарой.Не нужно выпрашивать поздравления - кто сочтет нужным тот и поздравит. А Дзюба,к сведению, второй в списке бомбардиров и ни его вина,что парня гнобили по арендам,а он не сломался.Будет и на его улице праздник,но я уверен,что он не будет выпрашивать поздравления как этот недоумок с признаками альтернативного развития.
Регистрация: 20.02.2013
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