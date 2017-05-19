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Соломон Кверквелия: нам важно закончить чемпионат с хорошим настроением

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что в 30-м туре чемпионата России с "Зенитом" "железнодорожники" будут играть на победу.

"Зенит" борется за Лигу чемпионов, и ему нужна победа. Ну а мы хотим преподнести нашим болельщикам подарок. Кроме того, нам важно закончить чемпионат с хорошим настроением", - цитирует Кверквелию "Спорт-Экспресс".
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 06:08
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