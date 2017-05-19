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Александр Елагин: я как работал, так и продолжаю работать на "Матч ТВ"

Телекомментатор "Матч ТВ" Александр Елагин прокомментировал новость о том, что он прекращает работу на телеканале.

"Уважаемые коллеги-журналисты. Я как работал, так и продолжаю работать на "Матч ТВ". Напомню, что 21-го мая я назначен на матч последнего 38-го тура АПЛ, а также буду работать на финале Кубка Англии 27-го мая. Удивительно, но из тех СМИ, которые написали о моем якобы «увольнении», никто не обратился ко мне даже за комментарием. Лично я категорически не приветствую распространение недостоверных сведений и в своей комментаторской работе всегда все детали перепроверяю несколько раз. Чего и всем желаю, так как мы работаем для зрителя и читателя, которым нужно сообщать только проверенную информацию", - цитирует Елагина "Спорт день за днем".
Сегодня, 16:39
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(2)
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и хорошо, а то уже распереживались
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: Maks Москва (Сегодня, 16:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
как комментатора - считаю его одним из лучших.


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и славно!
Регистрация: 23.11.2009
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