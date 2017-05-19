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Александр Елагин: я как работал, так и продолжаю работать на "Матч ТВ"
Телекомментатор "Матч ТВ" Александр Елагин прокомментировал новость о том, что он прекращает работу на телеканале.
"Уважаемые коллеги-журналисты. Я как работал, так и продолжаю работать на "Матч ТВ". Напомню, что 21-го мая я назначен на матч последнего 38-го тура АПЛ, а также буду работать на финале Кубка Англии 27-го мая. Удивительно, но из тех СМИ, которые написали о моем якобы «увольнении», никто не обратился ко мне даже за комментарием. Лично я категорически не приветствую распространение недостоверных сведений и в своей комментаторской работе всегда все детали перепроверяю несколько раз. Чего и всем желаю, так как мы работаем для зрителя и читателя, которым нужно сообщать только проверенную информацию", - цитирует Елагина "Спорт день за днем".
"Уважаемые коллеги-журналисты. Я как работал, так и продолжаю работать на "Матч ТВ". Напомню, что 21-го мая я назначен на матч последнего 38-го тура АПЛ, а также буду работать на финале Кубка Англии 27-го мая. Удивительно, но из тех СМИ, которые написали о моем якобы «увольнении», никто не обратился ко мне даже за комментарием. Лично я категорически не приветствую распространение недостоверных сведений и в своей комментаторской работе всегда все детали перепроверяю несколько раз. Чего и всем желаю, так как мы работаем для зрителя и читателя, которым нужно сообщать только проверенную информацию", - цитирует Елагина "Спорт день за днем".
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