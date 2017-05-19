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Виталий Мутко: хочу попросить фанатов "Спартака" праздновать достойно

Болельщики "Спартака" должны достойно и в рамках дозволенного вести себя до, во время и после матча с тульским "Арсеналом". Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Всю квоту "Спартак" выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с "Тереком", когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии", - сказал Мутко.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:27
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11
(1)
№11 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Один дебил советует другим дебилам...
Регистрация: 24.09.2013
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:37) #
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online

Цитата: петя365
Можно обосрать человека по разному - но так.........!!!!!!!!!!!!!

ебанько
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: петя365 (Сегодня, 22:27) #
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online

Цитата: Aligator
Как заканчивать войну, если мы ещё не начинали?

Так её на самом деле и не было - Кутузов ответил по протоколу
Была только одна просьба Наполеона о Мире - затем он и начал поход на Москву, идиот
Регистрация: 7.05.2017
№8 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В 1812 году, из Москвы в Питер, Наполеон направил своего представителя к Александру. Ставку Кутузова они не могли обойти. Кутузов прочитал письмо и сказал:: - Как заканчивать войну, если мы ещё не начинали?
Лично я выпил 17-го, всего, две бутылки портвейна (Крымского - только из-него нужно было вернуть Крым). А мог-бы и аутентичным напитком, как Глушаков отметить. Аутентичные, т.е. местные у нас Стрижамент и Старейшина.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Президент России Владимир Путин объявил благодарность владельцу "Спартака" Леониду Федуну,

Можно обосрать человека по разному - но так.........!!!!!!!!!!!!!

Ну ты действительно - Петя,Петя с понятиями школьника.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 22:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хотим попросить Мудко сыбать с должности...
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
ВИТАЛИЙ МУТКО: ХОЧУ ПОПРОСИТЬ ФАНАТОВ "СПАРТАКА" ПРАЗДНОВАТЬ ДОСТОЙНО
шо? опять??? не напраздновались ищё?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:59) #
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петя, бумага-то есть?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 21:55) #
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online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Президент России Владимир Путин объявил благодарность владельцу "Спартака" Леониду Федуну,

Можно обосрать человека по разному - но так.........!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:51) #
  • +3
  •  (5)
online

Леонтич не бзди,все ок будет,Денис цистерну из Миллерово пригонит))
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:39) #
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность владельцу "Спартака" Леониду Федуну, сообщает официальный портал правовой информации. Благодарность объявлена "за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий".
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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