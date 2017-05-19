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Виталий Мутко: хочу попросить фанатов "Спартака" праздновать достойно
Болельщики "Спартака" должны достойно и в рамках дозволенного вести себя до, во время и после матча с тульским "Арсеналом". Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
"Всю квоту "Спартак" выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с "Тереком", когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии", - сказал Мутко.
"Всю квоту "Спартак" выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с "Тереком", когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии", - сказал Мутко.
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