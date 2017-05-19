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"Тосно" официально договорился с "Петровским" об аренде стадиона
Клуб "Тосно" заключил соглашение со стадионом "Петровский" в Санкт-Петербурге и будет проводить на нем матчи Российской футбольной премьер-лиги. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
"Мы заключили договор со стадионом "Петровский", на котором будем проводить свои матчи РФПЛ. Другого варианта у нас не было. Лига выдала нам лицензию на участие в турнире", - сказал он.
"Мы заключили договор со стадионом "Петровский", на котором будем проводить свои матчи РФПЛ. Другого варианта у нас не было. Лига выдала нам лицензию на участие в турнире", - сказал он.
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