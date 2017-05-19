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"Тосно" официально договорился с "Петровским" об аренде стадиона

Клуб "Тосно" заключил соглашение со стадионом "Петровский" в Санкт-Петербурге и будет проводить на нем матчи Российской футбольной премьер-лиги. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Мы заключили договор со стадионом "Петровский", на котором будем проводить свои матчи РФПЛ. Другого варианта у нас не было. Лига выдала нам лицензию на участие в турнире", - сказал он.
Теги: Тосно
Сегодня, 21:43
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7
(0)
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:27) #
  • -1
  •  (1)
online

Зенит еще у Тосно будет у ПЕТРОвский арендовать
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это хорошо...продолжат славную традицию свинойоба на Петровиче


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
стремная херня)
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:00) #
  • -2
  •  (2)

три ляма деревянных за один матч smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
еще неизвестно кому повезло больше smile
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (4)
online

еще неизвестно кому повезло больше smile
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (3)

На один круг?

А если Крестовский не будет готов проводить матчи РПЛ, то тогда каждую неделю по игре на Петровиче? И считай огород обеспечен.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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