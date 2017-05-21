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Игорь Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера "Краснодара"

Игорь Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера "Краснодара" в следующем сезоне.

"Как все пока складывается, то да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, почему команда достаточно слабо сыграла в концовке чемпионата, Шалимов ответил: "Может, дело в какой-то психологии победной, когда надо выигрывать - мы оступились в Оренбурге, дальше с большим трудом прошли эти три выезда. Будем думать над этой темой, потому что объяснить четко и понятно невозможно, но это была проблема, да".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 22:38
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