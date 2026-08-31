"Акрон" – "Локомотив": судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.
"Факел" – "Краснодар": судья – Игорь Капленков; помощники судьи – Андрей Болотенков, Руслан Шекемов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.
"Ростов" – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев; помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Михаил Иванов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Зуев.
"Оренбург" – "Рубин": судья – Сергей Цыганок; помощники судьи – Денис Березнов, Никита Матиеску; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.
"Зенит" – "Динамо" (Махачкала): судья – Матвей Заика; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
"Балтика" – "Крылья Советов": судья – Владимир Москалёв; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Игорь Писанко.
"Спартак" – "Родина": судья – Михаил Плиско; помощники судьи – Александр Богданов, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Французов.
"Динамо" (Москва) – "Ахмат": судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.
Стали известны судейские назначения на матчи Кубка России
Объявлены судейские бригады, которые рассудят матчи 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: Кубок России