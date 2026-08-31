Радимов назвал явного фаворита чемпионата России

- Явный фаворит сейчас "Краснодар". Он ровнее всех проходит эту дистанцию.
Нельзя сказать, что они играют с большим запасом. Но умения игры на результат им хватает, чтобы не терять очки, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
"Краснодар" в шестом туре Российской Премьер-Лиги одержал домашнюю победу над "Ростовом" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал центральный защитник Жубал.
По итогам шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. Это лучший старт "быков" в истории чемпионатов России.