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Радимов назвал явного фаворита чемпионата России

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов назвал команду, которая является явным фаворитом в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
По словам Радимова, "Краснодар" является явным фаворитом чемпионской гонки.

- Явный фаворит сейчас "Краснодар". Он ровнее всех проходит эту дистанцию.

Нельзя сказать, что они играют с большим запасом. Но умения игры на результат им хватает, чтобы не терять очки, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

"Краснодар" в шестом туре Российской Премьер-Лиги одержал домашнюю победу над "Ростовом" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал центральный защитник Жубал.

По итогам шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. Это лучший старт "быков" в истории чемпионатов России.

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