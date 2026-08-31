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Защитник "Оренбурга" – о матче со "Спартаком": можем даже с 5% владения мячом забить гол

Защитник "Оренбурга" Алексей Татаев подвел итоги матча 6 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Татаева, оренбуржцы качественно оборонялись и ждали свой момент.

- Наша команда так готовилась, что мы можем даже с 5% владения мячом забить гол. Мы оборонялись качественно, ждали свой момент, - сказал Татаев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 30 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Руслан Куль и Мирлинд Даку (пенальти).

После шести сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками, уральцы располагаются на девятой строчке с 7 баллами в своем активе.

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