Защитник "Оренбурга" – о матче со "Спартаком": можем даже с 5% владения мячом забить гол

- Наша команда так готовилась, что мы можем даже с 5% владения мячом забить гол. Мы оборонялись качественно, ждали свой момент, - сказал Татаев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 30 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Руслан Куль и Мирлинд Даку (пенальти).
После шести сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками, уральцы располагаются на девятой строчке с 7 баллами в своем активе.