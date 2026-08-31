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Голкипер "Зенита" высказался об удалении Дивеева в матче с "Факелом"

Вратарь "Зенита" Денис Адамов прокомментировал удаление Игоря Дивеева в матче 6 тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Адамова, он сразу подумал, что Дивеев получит красную карточку.

- Если честно, сразу подумал, что это может быть красная карточка.

В то же время видел, что сначала фолил игрок "Факела", а значит, как для себя отметил, опасного штрафного в сторону наших ворот быть не должно. Так все и получилось, - приводит слова Адамова "Матч ТВ".

В субботу, 29 августа, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

На 85-й минуте сине-бело-голубые остались в меньшинстве после удаления центрального защитника Игоря Дивеева. Главный арбитр Антон Фролов показал футболисту красную карточку после видеопросмотра.

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