"Судья опоздал". Орлов - об удалении Дивеева

"Почему арбитр Фролов не дал свисток раньше? Разве он не видел, что Гиоргобиани висел на Дивееве? Все закончилось дракой... Рефери должен упреждать такие конфликты.
А тут... Дивеев не сдержался. Дал волю эмоциям. Потом признал, что не имел права руки распускать. Но, повторюсь, судья опоздал. Останови он игру пораньше, ничего бы не случилось", - сказал Орлов.
В субботу, 29 августа, в Воронеже состоялся матч между местным "Факелом" и петербургским "Зенитом" в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Факел" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный гол сине-бело-голубые забили благодаря пенальти на 90+3-й минуте игры.
На 85-й минуте главный арбитр Антон Фролов показал прямую красную карточку и удалил с поля защитника петербуржцев Игоря Дивеева. Игрок воронежцев Николай Гиоргобиани был наказан предупреждением.
Источник: "СЭ"