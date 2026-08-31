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"Судья опоздал". Орлов - об удалении Дивеева

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на удаление защитника "Зенита" Игоря Дивеева в матче с "Факелом" в 6-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Почему арбитр Фролов не дал свисток раньше? Разве он не видел, что Гиоргобиани висел на Дивееве? Все закончилось дракой... Рефери должен упреждать такие конфликты.

А тут... Дивеев не сдержался. Дал волю эмоциям. Потом признал, что не имел права руки распускать. Но, повторюсь, судья опоздал. Останови он игру пораньше, ничего бы не случилось", - сказал Орлов.

В субботу, 29 августа, в Воронеже состоялся матч между местным "Факелом" и петербургским "Зенитом" в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Факел" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный гол сине-бело-голубые забили благодаря пенальти на 90+3-й минуте игры.

На 85-й минуте главный арбитр Антон Фролов показал прямую красную карточку и удалил с поля защитника петербуржцев Игоря Дивеева. Игрок воронежцев Николай Гиоргобиани был наказан предупреждением.

Источник: "СЭ"

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