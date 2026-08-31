Телеграм-канал Opta Sports опубликовал шансы клубов на чемпионство в РПЛ. Фаворитом является "Краснодар" - вероятность его чемпионство оценивается в 57.8%, шансы "Зенита" оцениваются в 25.2%, московского "Спартака" - в 12%. Также на чемпионство, по версии Opta, претендуют московское "Динамо" (2.4%), ЦСКА (1.2%), калининградская "Балтика" (0.9%), казанский "Рубин" и махачкалинское "Динамо" (оба - 0.1%).
После шести сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, московский "Спартак" располагается на второй строчке с 13 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с 12 очками.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы стали чемпионами России, краснодарцы завоевали серебряные медали, а бронзовый комплект медалей достался московскому "Локомотиву".
Суперкомпьютер Opta обновил шансы клубов на чемпионство в РПЛ. "Зенит" - не фаворит
Суперкомпьютер Opta оценил шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"