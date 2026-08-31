Талалаев рассказал, чем остался доволен по итогам разгромной победы над "Родиной"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил, чем остался доволен после победы над "Родиной" в 6-м туре РПЛ (3:0).

Фото: ФК "Балтика"

"Прежде всего счетом. Качеством игры. Мы практически не ошибались, только в начале второго тайма. И тут вопрос, скорее, больше в эмоциях.

Вышли несколько расслабленными. Но потом быстренько заменами купировали и перевели игру в нужное русло", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".Вчера, 30 августа, калининградская "Балтика" встречалась на выезде с московской "Родиной" в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась разгромной победой команды Андрея Талалаева со счетом 3:0.Напомним, эта встреча стала первой в четырехматчевой дисквалификации Талалаева."Балтика" набрала 10 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.