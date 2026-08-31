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ЦСКА интересуется форвардом бельгийского "Андерлехта" - источник

ЦСКА может приобрести форварда у бельгийского "Андерлехта".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, нападающий бельгийского "Андерлехта" Адриано Бертаччини попал в сферу интересов ЦСКА, также на него претендуют "Серветт", "Герта" и "Шальке-04".

Адриано Бертаччини выступает за "Андерлехт" с августа 2025 года, всего он провел за бельгийский клуб во всех турнирах 47 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального нападающего в 4 миллиона евро, контракт 26-летнего бельгийца с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Le Soir.

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