По информации источника, нападающий бельгийского "Андерлехта" Адриано Бертаччини попал в сферу интересов ЦСКА, также на него претендуют "Серветт", "Герта" и "Шальке-04".
Адриано Бертаччини выступает за "Андерлехт" с августа 2025 года, всего он провел за бельгийский клуб во всех турнирах 47 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального нападающего в 4 миллиона евро, контракт 26-летнего бельгийца с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Le Soir.
ЦСКА интересуется форвардом бельгийского "Андерлехта" - источник
ЦСКА может приобрести форварда у бельгийского "Андерлехта".
Фото: GETTY IMAGES