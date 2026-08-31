"Акрон" подпишет игрока сборной Армении - источник

Тольяттинский "Акрон" в ближайшее время подпишет хавбека сборной Армении.

Фото: ФК "Пюник"

По информации источника, 21-летний футболист "Пюника" Карлен Оганесян проходит медосмотр перед переходом в "Акрон" - тольяттинцы заплатят за трансфер игрока 70 миллионов рублей, футболист заключил контракт до лета 2031 года.



Карлен Оганесян провел за "Пюник" во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Также он выступал за "БКМА Ереван". На счету 21-летнего полузащитника три матча в составе национальной команды Армении. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 250 тысяч евро.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.