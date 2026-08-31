Спортдир "Родины" - о подписании Онугхи: он пошел на существенное понижение зарплаты

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о подписании Германа Онугхи.

Фото: ФК "Родина"

- У Германа был контракт в Турции, он его расторг, когда мы договорились о переходе. И пошёл на существенное понижение зарплаты.