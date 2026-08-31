Спортдир "Родины" - о подписании Онугхи: он пошел на существенное понижение зарплаты

- У Германа был контракт в Турции, он его расторг, когда мы договорились о переходе. И пошёл на существенное понижение зарплаты.
В команду он влился хорошо. Поэтому пока только позитивные впечатления. Думаю, голы придут, - приводит слова Зинина "Матч ТВ".
Герман Онугха перешел в "Родину" 21 августа текущего года и заключил с московским клубом контракт до конца июня 2029 года. Ранее нападающий выступал за "Кайсериспор", датский "Вайле", казанский "Рубин", "Тамбов", пензенский "Зенит", "Краснодар", самарские "Крылья Советов" и "Копенгаген".
Нападающий дебютировал за "Родину" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги с калининградской "Балтикой" (0:3). Рыночная стоимость 30-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 миллионов евро.