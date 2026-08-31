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Гришин назвал игрока, которого не хватило "Спартаку" для победы над "Оренбургом"

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин назвал футболиста, которого не хватило "Спартаку" в матче с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Гришина, "Спартаку" не хватило Барко, и из-за этого у красно-белых не было связи между линиями.

- "Спартаку" Барко не хватило. Не было связующего звена между линиями — некому было доставлять мяч до нападающих.

Хочется похвалить и Ахметзянову. Они выстроились в пять защитников, разменяв Татаева на Даку — он почти ничего не дал ему сделать, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 30 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Руслан Куль и Мирлинд Даку (пенальти).

Полузащитник красно-белых Эсекель Барко пропустил эту встречу из-за вирусной инфекции. В нынешнем сезоне аргентинец вышел на поле в четырех матчах чемпионата России и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

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