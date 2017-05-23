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Роман Павлюченко: ничего не случилось. Просто я принял такое решение

Нападающий Роман Павлюченко подтвердил, что принял решение не продлевать соглашение с "Уралом".

"Ничего не случилось. Просто я принял такое решение. больше об этом говорить не хочу", - цитирует Павлюченко ТАСС.

Ранее весной и Павлюченко, и клуб не раз заявляли, что готовы продолжить сотрудничество в следующем сезоне.
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 18:48
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(2)
№4 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: tiki
в Казахстан к Аршавину? иначе альтернатив не вижу
в клубы из первой тройки его точно не позовут
у Краснодара с атакой вроде норм
Локо - тоже нет

Мысль очень даже рабочая
Регистрация: 17.03.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Mahoylich
Пав, что не так? Погребнека , вон страной метлой из Динамо не выгонишь

у погребняка уже другая профессия.он у жены в клипах сниматься начал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пав, что не так? Погребнека , вон страной метлой из Динамо не выгонишь


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
в Казахстан к Аршавину? иначе альтернатив не вижу
в клубы из первой тройки его точно не позовут
у Краснодара с атакой вроде норм
Локо - тоже нет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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