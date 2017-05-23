Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

РФС разрешил Владимиру Габулову пропустить начало сбора национальной команды

РФС разрешил голкиперу "Арсенала" Владимиру Габулову пропустить начало сбора национальной команды России и принять участие как минимум в первом из стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге, заявил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне между красноярским "Енисеем" и "Арсеналом" пройдут 25 и 28 мая, сбор национальной команды начинается 25 мая.

"Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
Теги: Габулов Арсенал Тула Сборная России
Сегодня, 21:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.