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РФС разрешил Владимиру Габулову пропустить начало сбора национальной команды
РФС разрешил голкиперу "Арсенала" Владимиру Габулову пропустить начало сбора национальной команды России и принять участие как минимум в первом из стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге, заявил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
Стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне между красноярским "Енисеем" и "Арсеналом" пройдут 25 и 28 мая, сбор национальной команды начинается 25 мая.
"Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
Стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне между красноярским "Енисеем" и "Арсеналом" пройдут 25 и 28 мая, сбор национальной команды начинается 25 мая.
"Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
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