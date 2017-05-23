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Игорь Чугайнов: Перетурин обладал авторитетом среди футболистов
Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов рассказал, что футболисты всегда с интересом слушали репортажи Перетурина, и его мнение пользовалось авторитетом среди спортсменов.
"Это один из немногих комментаторов, которого было интересно слушать. С ним можно было соглашаться или не соглашаться, но равнодушным он точно не оставлял. Мне запомнилось много интересных высказываний. Те же "отцы из Суринама", их помнят и через 30 лет - это о многом говорит.
Могу сказать, что он не набивался в друзья спортсменам. Футболисты его уважали, а он уважал футболистов. Перетурин обладал авторитетом среди игроков", - цитирует Чугайнова ТАСС.
"Это один из немногих комментаторов, которого было интересно слушать. С ним можно было соглашаться или не соглашаться, но равнодушным он точно не оставлял. Мне запомнилось много интересных высказываний. Те же "отцы из Суринама", их помнят и через 30 лет - это о многом говорит.
Могу сказать, что он не набивался в друзья спортсменам. Футболисты его уважали, а он уважал футболистов. Перетурин обладал авторитетом среди игроков", - цитирует Чугайнова ТАСС.
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