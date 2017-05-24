Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Карреру в Италии встретили плакатом "Новый царь"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сегодня вернулся в Италию. 53-летнего специалиста, который привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству, в аэропорту Бергамо встретили плакатом "Новый царь".

Карреру в Италии встретили плакатом "Новый царь"


"СЭ"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:39
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
а Слуцкого в Англии с плакатом ПЕЛЬМЕНЬ smile

Прямо как-то ненавидят национальную русскую еду по твоему.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: marsell33 губкин (Сегодня, 23:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ооо Наш Спартак Москва,
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
а Слуцкого в Англии с плакатом ПЕЛЬМЕНЬ smile


вот это ты петросян
Регистрация: 6.12.2011
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:50) #
  • -3
  •  (7)
online

а Слуцкого в Англии с плакатом ПЕЛЬМЕНЬ smile
Регистрация: 13.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.