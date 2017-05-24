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Карреру в Италии встретили плакатом "Новый царь"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сегодня вернулся в Италию. 53-летнего специалиста, который привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству, в аэропорту Бергамо встретили плакатом "Новый царь".
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