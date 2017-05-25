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21:02
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
18:20
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Геннадий Орлов: "Матч ТВ" обанкротили, я выхожу за штат
Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что он будет выведен за штат спортивного телеканала "Матч ТВ".
– Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...
– Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже! – ответил Кирилл Дементьев.
– А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов.
– Все, все, они уже обанкротились.
– Может быть, один Карпин в штате останется, - сказал Орлов в прямом эфире программы OFFSIDE.
– Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...
– Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже! – ответил Кирилл Дементьев.
– А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов.
– Все, все, они уже обанкротились.
– Может быть, один Карпин в штате останется, - сказал Орлов в прямом эфире программы OFFSIDE.
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