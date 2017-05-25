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Геннадий Орлов: "Матч ТВ" обанкротили, я выхожу за штат

Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что он будет выведен за штат спортивного телеканала "Матч ТВ".

– Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...

– Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже! – ответил Кирилл Дементьев.

– А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов.

– Все, все, они уже обанкротились.

– Может быть, один Карпин в штате останется, - сказал Орлов в прямом эфире программы OFFSIDE.
Теги: Орлов Карпин
Сегодня, 20:12
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№36 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так, вот, в чем суть сегодняшнего бенефиса Орлова!! его за штат выводят - от кормушки отлучили!...)))) вот, чего он на Тину-то попер! а то ж, когда делились-то молчал весь из себя довольный... sunglasses
Давно пора весь этот бедлам разогнать! хороших комментаторов похерили! набрали тупых шоу-бормоталок. да цыпочек с маникюром, который мешает им даже ручку в руке держать. из спортивного канала сделали ширпотребное шоу. нах всех гнать! хочу назад НТВ+! bowtie


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№35 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал свои слова в эфире передачи Offside.tv.

«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил – ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука.
joy laughing neutral_face
Регистрация: 13.05.2017
№34 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:52) #
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online

Я за Гену против Карпина и Каделаки : P


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№33 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:44) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может просто глянули его рейтинг по зрительскому голосованию на канале, который около 1 из 10, и попросили с вещами на выход? У зенитовца и бомбануло.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№32 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:42) #
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Цитата: tiki
и как?по трудовому договору на конкретную трансляцию будут работать?

А ежели вести трансляцию без хам-ментаторов, только со звуком со стадика, это ж сколько можно сэкономить!
Регистрация: 22.09.2009
№31 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Противовес
ЗА" разгон этого осиного гнезда.

Осиному гнезду- осиновый кол !

Цитата: Противовес
Цирк..

Яслi.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№30 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 21:33) #
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Цирк... Газпром-медиа развалил собственное детище уже не имея на руководство канала управу ? Боссы "народного достояния" сами поняли, что пустили все на самотек, который привел к тому что на МАТЧе стали светиться сплошь спартаковские, цсковские "назначенцы", позволяющие себе критиковать и оскорблять руководство и тренеский штаб "Зенита", тролля игроков некогда уважаемого клуба. Так-что все логично, только с опозданием. Конечно, медийную леди с Черданцевым, привыкших лишь пиариться (не говоря уже о Савиных с Карпиными и КО) нужно отправлять на биржу труда, а ставить у руля канала Стогниенко, возвращать Елагина и др. Может быть это единственный раз, когда я на стороне Газпромовских боссов - "ЗА" разгон этого осиного гнезда.
Регистрация: 25.02.2017
№29 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:25) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: Blessing
Вам то какого хрена это интересует, свинья понятно, ей всюду надо свой нос засунуть. А остальным то, что с того? Уходят, разводятся, разбегаются, да хрен с ними.
Новость(хоть в ней и Орлов номером Один), написана для свиней,- читай, бабушек на скамейке, почесать языками, семечки лузгая, да своё "особое чемпионское мнение" привнести, в такую жизненно важную!!!! для них тему.

пс: ну, и конечно, копейки других обсосать.


Истенно!


Ты зачем красные бабьи трусы себе на морду натянул, дурик ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№28 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (5)

Не расстраивайтесь, Геннадий. Есть вакансии по укладке нового газона в одном городе. Рядом с Вами. И ехать не надо будет никуда.... так что пока не поздно , вперёд шабашить! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.06.2016
№27 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Вам то какого хрена это интересует, свинья понятно, ей всюду надо свой нос засунуть. А остальным то, что с того? Уходят, разводятся, разбегаются, да хрен с ними.
Новость(хоть в ней и Орлов номером Один), написана для свиней,- читай, бабушек на скамейке, почесать языками, семечки лузгая, да своё "особое чемпионское мнение" привнести, в такую жизненно важную!!!! для них тему.

пс: ну, и конечно, копейки других обсосать.


Истенно!
Регистрация: 14.12.2016
№26 Написал: solig65 (Сегодня, 21:14) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Давно Вас в шею гнать надо с TV,Геннадий! За предвзятость Ваших репортажей
Регистрация: 21.07.2016
№25 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
– Вы сказали, что "Матч ТВ" банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это? – вопрос Орлову от корреспондентов "СЭ".

– Где это было? – переспросил Орлов. – Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?

– То есть вы не выведены за штат?
– Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…



Регистрация: 12.05.2017
№24 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Дома Орлов в маразме, на выезде Погорелов в дичайшем неадеквате. Эта песня будет вечной.


Срочно попрятать батарейки!

Цитата: yuri
" Ах какая смешная потеря. много в жизни смешных потерь". Плевать на них в принципе. Футбол сам по себе прекрасен.


Как и стихи Есенина...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№23 Написал: splin Москва (Сегодня, 20:50) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Когда Тина зашла,сразу стало все ясно

Цитата: Пивовед
Цитата: sparwik53
Бездарное руководство канала, неужели их бухгалтерия не просчитала затраты на такое количество сотрудников.

Не хватило ребятишкам седалища взгромоздиться на все стулья сразу.

Они способны были в один день и футбол показать и хоккей и Формулу1.
Помнится знаменитый случай, когда затянувшийся хоккей сожрал полфутбольного матча, а их редактор говорила, что это нормально и ничего страшного..

А это бабки за трансляцию, бабло комментаторами, операторам, выездным бригадам, и бабки огромные..

Скорее всего думали рекламой отбиться.. Да видать, ценник такой заипенили, что рекламы- то на канале, вобщеи то было совсем немного по сравнению например с ипанутым СтС..

Вот седалище у ребятишек и треснуло...


После ЧМ 2018 все закроют нах..р
Регистрация: 26.01.2010
№22 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Не вынесла душа болотного поэта позора мелочных обид, устал нести х#йню и бред...))))
Болотные, а прощальный бред сумашедшего устраивать будете?

Не ссыте, свято место пусто не бывает.
Регистрация: 6.11.2011
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Бездарное руководство канала, неужели их бухгалтерия не просчитала затраты на такое количество сотрудников.

Не хватило ребятишкам седалища взгромоздиться на все стулья сразу.

Они способны были в один день и футбол показать и хоккей и Формулу1.
Помнится знаменитый случай, когда затянувшийся хоккей сожрал полфутбольного матча, а их редактор говорила, что это нормально и ничего страшного..

А это бабки за трансляцию, бабло комментаторами, операторам, выездным бригадам, и бабки огромные..

Скорее всего думали рекламой отбиться.. Да видать, ценник такой заипенили, что рекламы- то на канале, вобщеи то было совсем немного по сравнению например с ипанутым СтС..

Вот седалище у ребятишек и треснуло...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№20 Написал: fd65 (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Не вынесла душа болотного поэта позора мелочных обид, устал нести х#йню и бред...))))
Болотные, а прощальный бред сумашедшего устраивать будете?
Регистрация: 3.12.2016
№19 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 20:34) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Новость написана для свиней

Ну вот ты, как главная свинья сайта, и отреагировала... Свинья есть свинья!
Регистрация: 25.05.2013
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:31) #
  • -12
  •  (28)
Болеет за:
«Зенит»
Вам то какого хрена это интересует, свинья понятно, ей всюду надо свой нос засунуть. А остальным то, что с того? Уходят, разводятся, разбегаются, да хрен с ними.
Новость(хоть в ней и Орлов номером Один), написана для свиней,- читай, бабушек на скамейке, почесать языками, семечки лузгая, да своё "особое чемпионское мнение" привнести, в такую жизненно важную!!!! для них тему.

пс: ну, и конечно, копейки других обсосать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:30) #
  • +5
  •  (9)
online

" Ах какая смешная потеря. много в жизни смешных потерь". Плевать на них в принципе. Футбол сам по себе прекрасен.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:28) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
– Вы сказали, что "Матч ТВ" банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это? – вопрос Орлову от корреспондентов. – Где это было? – переспросил Орлов. – Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли? – То есть вы не выведены за штат? – Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№15 Написал: Sergeevich (Сегодня, 20:26) #
  • +3
  •  (5)

И кого теперь обсуждать будут на этом сайте?...
Регистрация: 26.09.2015
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Бездарное руководство канала, неужели их бухгалтерия не просчитала затраты на такое количество сотрудников.
Регистрация: 20.03.2014
№13 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:24) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ну это не езда когда за рулем кизда. только ради бога погорелова уберите от матчей Зенита.
а бабхачтв скоро совсем в уго скатится примерно как спорт 1 раньше


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№12 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Тину гнать давно пора!!!
Регистрация: 1.06.2014
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 20:21) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
жаль конечно
Матч ТВ лишится почти главного хэдлайнера,
после Гениталича)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Бог есть, да здравствует Карпин. innocent


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
Главное, чтоб не свой телеканал с футболом и комментаторами.

Передача у него уже была. Пора развиваться)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:17) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Распилили баблишко Газпрома за 1.5 года joy
Регистрация: 13.05.2017
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