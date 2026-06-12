Радимов объяснил, почему не верит в победу Бразилии на ЧМ

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- Но я не думаю, что у Бразилии есть большие шансы на что-то, потому что линия обороны сама по себе значительно отличается от линии атаки. Если там собраны классные футболисты, то в обороне бразильцы проседают, - приводит слова Радимова "РБ Спорт"

Эксперт объяснил, почему не считает бразильцев главными претендентами на титул.На групповом этапе мирового первенства команда Карло Анчелотти сыграет против Марокко, Шотландии и Гаити. Свой путь на турнире пятикратные чемпионы мира начнут матчем с марокканцами.Встреча состоится в ночь на 14 июня по московскому времени на стадионе "Метлайф Стэдиум" в Нью-Йорке. Именно эта арена примет финал чемпионата мира.