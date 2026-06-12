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"Локомотив" отреагировал на удаление Монтеса на ЧМ-2026

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес помог сборной Мексики начать домашний чемпионат мира с победы над ЮАР, однако концовка встречи для него сложилась не лучшим образом.
Фото: Getty Images
Футболист вывел свою национальную команду на поле с капитанской повязкой и провёл почти весь матч. Тем не менее уже в компенсированное время арбитр показал мексиканцу прямую красную карточку за нарушение правил против Кхулисо Мудау.

После игры на эпизод отреагировала пресс-служба московского клуба.

- Капитанская повязка и… красная карточка. Таким получился первый матч ЧМ-2026 у Сесара Монтеса. Сборная Мексики одержала победу над ЮАР — 2:0. Но в следующей игре без нашего защитника, - говорится в сообщении железнодорожников.

Несмотря на удаление своего капитана, мексиканцы довели встречу до победы со счётом 2:0 и заработали первые три очка на турнире.

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