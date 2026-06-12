Деменко назвал Садулаева подходящим игроком для "Спартака"

Фото: ФК "Ахмат"

- Садулаев станет хорошим приобретением " Спартака ", если это произойдёт. Лечи - интересный футболист, он подходит под стиль "красно-белых", - приводит слова Деменко "Советский спорт"

Деменко считает, что такой трансфер может пойти на пользу москвичам.Ранее в СМИ появилась информация, что руководство столичного клуба рассматривает 26-летнего игрока в качестве одного из вариантов усиления состава в летнее трансферное окно.В минувшем сезоне чемпионата России Садулаев провёл 28 матчей. На счету футболиста один забитый мяч и две результативные передачи. Действующее соглашение вингера с грозненским клубом рассчитано до 2028 года.