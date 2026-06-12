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Деменко назвал Садулаева подходящим игроком для "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко положительно оценил возможный переход Лечи Садулаева в московский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"
Деменко считает, что такой трансфер может пойти на пользу москвичам.

- Садулаев станет хорошим приобретением "Спартака", если это произойдёт. Лечи - интересный футболист, он подходит под стиль "красно-белых", - приводит слова Деменко "Советский спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство столичного клуба рассматривает 26-летнего игрока в качестве одного из вариантов усиления состава в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне чемпионата России Садулаев провёл 28 матчей. На счету футболиста один забитый мяч и две результативные передачи. Действующее соглашение вингера с грозненским клубом рассчитано до 2028 года.

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