Ямаль может сыграть уже в первом матче Испании на ЧМ-2026

Появились позитивные новости для сборной Испании перед стартом чемпионата мира 2026 года.



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Как пишет The Athletic, Ламин Ямаль принял участие в тренировке национальной команды после прибытия в США. Это произошло впервые с момента получения травмы, из-за которой его готовность к старту турнира оставалась под вопросом. В штабе испанской сборной рассчитывают, что 18-летний игрок сможет войти в заявку на матч первого тура против Кабо-Верде. Встреча состоится 15 июня.



Напомним, повреждение подколенного сухожилия Ямаль получил в концовке сезона во время матча чемпионата Испании с "Сельтой". После этого форвард проходил восстановление под наблюдением медицинского штаба.



На групповом этапе чемпионата мира сборной Испании также предстоят матчи с Уругваем и Саудовской Аравией.